Трамп считает, что Китай введет смертную казнь за фентанил

"Думаю, мы придумаем, как Китай в конечном итоге перейдет от этого к смертной казни для тех, кто производит этот фентанил и поставляет его в нашу страну. Я думаю, это произойдет скоро", - сказал Трамп.

Его заявление прозвучало на мероприятии по случаю подписания закона об остановке оборота фентанила, на котором присутствовали члены семей людей, умерших от передозировки.

Также Трамп добавил, что ввел пошлины против Китая "из-за фентанила".