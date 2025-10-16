Трамп вважає можливою зустріч Зеленського і Путіна, - Білий дім

У Лівітт попросили прокоментувати, чи вірить Трамп досі в те, що він зможе організувати переговори Зеленського і Путіна.

"Я думаю, що він вважає це можливим. І він, звичайно, був би радий бачити таку зустріч", - відповіла прессекретар.

Вона уточнила, що зараз тривають переговори і розробляються плани щодо зустрічі російської та американської делегацій. Делегацію США очолить держсекретар Марко Рубіо. Потім має відбутися нова зустріч Трампа і Путіна.

"Але я не думаю, що президент Трамп повністю закрив двері для цього", - додала Лівітт.