Зустріч Зеленського та Трампа Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Трамп вважає можливою зустріч Зеленського і Путіна, - Білий дім

Фото: президент України Володимир Зеленський, російський диктатор Володимир Путін та президент США Дональд Трамп (колаж РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Президент США Дональд Трамп вірить у те, що зустріч президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна може відбутися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прессекретаря Білого дому Керолайн Лівітт.

У Лівітт попросили прокоментувати, чи вірить Трамп досі в те, що він зможе організувати переговори Зеленського і Путіна.

"Я думаю, що він вважає це можливим. І він, звичайно, був би радий бачити таку зустріч", - відповіла прессекретар.

Вона уточнила, що зараз тривають переговори і розробляються плани щодо зустрічі російської та американської делегацій. Делегацію США очолить держсекретар Марко Рубіо. Потім має відбутися нова зустріч Трампа і Путіна.

"Але я не думаю, що президент Трамп повністю закрив двері для цього", - додала Лівітт.

Зустріч Зеленського і Путіна

Варто зауважити, що президент США Дональд Трамп ще перед зустріччю з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці ставив собі за мету організувати тристоронній саміт за участю президента України Володимира Зеленського.

Але свої плани Трамп реалізувати не зумів - Путін продовжив шукати дивні виправдання і висловлювати сумніви в доцільності зустрічі із Зеленським.

Зі свого боку президент Володимир Зеленський наголошував, що готовий до зустрічі з Путіним. Такі переговори, за його словами, необхідні, оскільки в Росії глава Кремля вирішує все.

Сьогодні, 16 жовтня, Трамп і Путін провели чергову телефонну розмову. Після діалогу американський лідер розповів, що домовився про зустріч із російським диктатором у Будапешті. Уже наступного тижня між чиновниками США і РФ відбудеться підготовча зустріч.

