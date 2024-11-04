У Фінляндії допустили, що допомогу Україні від ЄС потрібно буде посилити після виборів у США

Євросоюзу необхідно буде посилити допомогу Україні, якщо настане тяжкий період після президентських виборів у США. Нині не час для втоми від війни.

Як повідомляє РБК-Україна , про це в інтерв'ю Yle заявив міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен.

"Зараз ми маємо тверду впевненість у групі підтримки України, у якій беруть участь Сполучені Штати, що Сполучені Штати продовжать свою підтримку", - запевнив голова Міноборони.

Але, за його словами, вибори в США все ж таки можуть вплинути на підтримку України. І тоді Європі необхідно буде надати більше фіндопомоги Україні, ніж зараз.

"Якщо буде важко, Європа має взяти на себе відповідальність за це. Це означає, що у гаманцях європейських платників податків має бути знайдено більше грошей на підтримку України", - додав Хяккянен.

Він наголосив, що зараз не час для втоми від війни чи розмов про те, що мир буде укладено на умовах Росії. Мир має бути досягнутий на умовах України.