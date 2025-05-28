Трамп втрачає терпіння щодо Путіна. Politico дізналося, чи чекати санкцій

Як зазначає видання, президент США дав зрозуміти, що його терпіння щодо Володимира Путіна закінчується, попередивши його, що той "грає з вогнем", відмовляючись вести серйозні мирні переговори щодо завершення війни в Україні.

Однак, незважаючи на розчарування тим, що Путін не реагує на його пропозицію перезавантажити відносини зі США після мирного врегулювання, Трамп поки що не вирішив змінити свій підхід.

"Путін небезпечно близький до того, щоб спалити золотий міст, який Трамп перед ним вибудував", - заявив один із представників адміністрації.

Можливі санкції

Трамп поки що не ухвалив рішення про введення нових санкцій проти Москви у відповідь на посилення атак на Україну, повідомили чотири американські чиновники.

Прихильники України в Конгресі діють обережно, закликаючи Білий дім послідовно втілювати погрози щодо Путіна. Європейські союзники також занепокоєні: вони побоюються, що Трамп може відмовитися від тиску на Кремль і залишити їх сам на сам із підтримкою України.

"Якби не я, з Росією вже сталося б багато справді поганого, і я маю на увазі СПРАВЖНЬО ПОГАНОГО", - написав Трамп у Truth Social. "Він грає з вогнем!"

Скепсис усередині і поза адміністрацією

Хоча Трамп і заявив журналістам, що "абсолютно" розглядає додаткові санкції проти Росії, він також звинуватив Путіна в тому, що той "абсолютно божевільний".

Але погрози залишаються словами. За словами Курта Волкера, колишнього спецпредставника Трампа по Україні, президент на ділі так і не посилив курс проти Москви: "У нього було безліч можливостей, але він завжди ухилявся".

Крім того, Трамп продовжує критикувати й інших гравців. У своєму пості він написав, що "провина за війну лежить на Джо Байдені", а прессекретарка Керолайн Лівітт заявила, що Трамп "хоче мирної угоди" і "тримає відкритими всі опції".

Санкції під питанням

За словами Фреда Флайтца з America First Policy Institute, "терпіння Трампа добігає кінця", і "протягом наступного місяця або півтора він може припинити переговори і ввести жорсткі санкції".

Тим часом у розмовах з європейськими лідерами Трамп, за даними джерел, виправдовував Путіна, кажучи, що той міг відмовитися від перемовин через загрозу нових санкцій з боку США та Європи.

Деякі радники Трампа переконують його, що санкції можуть нашкодити американським компаніям і відштовхнути Росію від переговорів.

Республіканці тиснуть на Трампа

Сенатори-республіканці обговорюють санкційний законопроєкт, який міг би отримати підтримку в Сенаті, але вимагають сигналу від Трампа. Без його схвалення ініціативу в Палаті представників можуть заблокувати.

Лідер республіканської більшості в Сенаті Джон Тун заявив, що готовий винести законопроєкт на голосування, якщо Росія не сяде за стіл переговорів. Сенатор Джон Баррассо також наголосив, що "якщо Росія тягнутиме час, Сенат діятиме рішуче".

Деякі сенатори, включно з Кевіном Крамером, вважають, що Тун може просувати санкції і без прямого схвалення Трампа, хоча політично було б краще отримати такий сигнал.

Сенатор Ліндсі Грем активно координує свою ініціативу з Держдепом і переконує союзників, що Сенат "рухається до того, щоб притягнути Путіна до відповідальності".

Поділ тем і надії на торгівлю

Російська влада, за словами європейських дипломатів, намагається відокремити питання війни в Україні від загального контексту американо-російських відносин, у яких Москва і Вашингтон бачать економічний потенціал.

"Схоже, Росія хоче розглядати відносини зі США окремо, а Україну - як окрему тему", - сказав європейський чиновник.

І США, і Росія натякають на перспективи торгівлі після можливого мирного врегулювання. "Росія хоче вести масштабну ТОРГОВЛЮ зі США, коли ця катастрофічна "кривава баня" закінчиться, і я з цим згоден", - написав Трамп після останньої розмови з Путіним.