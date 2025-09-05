Трамп втрачає оптимізм у завершенні російсько-української війни, - NBC News

Трамп втрачає оптимізм

Як повідомили два високопоставлені чиновники адміністрації президента США, Трамп став песимістичніше оцінювати перспективи завершення війни Росії проти України і можливість особистої зустрічі лідерів двох країн.

Проте Трамп не відмовився від ідеї врегулювання конфлікту. У четвер він провів відеоконференцію з президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами. Під час розмови він підкреслив, що "Європа повинна припинити купувати російську нафту, яка фінансує війну".

Тиск на Європу і Китай

За словами представника Білого дому, Трамп також наголосив на необхідності посилення тиску на Китай. Він наголосив, що Пекін підтримує військові дії Росії і має понести економічні наслідки.

Такий підхід відрізняється від риторики Трампа у виборчій кампанії 2024 року. Тоді він упевнено заявляв, що зможе завершити війну протягом 24 годин після вступу на посаду. Пізніше він пояснив, що говорив "образно". Зараз же президент визнає, що конфлікт виявився набагато складнішим, ніж він припускав.

Переговорні зусилля без результату

Спроби досягти миру в серпні завершилися безуспішно. 15 серпня Трамп прибув в Анкоридж, Аляска, для зустрічі з Володимиром Путіним. Він сподівався домогтися припинення вогню, проте через кілька годин повернувся без домовленостей.

Через три дні Трамп зібрав у Білому домі Зеленського та європейських лідерів. За підсумками зустрічі було оголошено, що Путін і Зеленський уперше з початку війни зустрінуться особисто. Однак ця зустріч так і не відбулася.

Позиція Путіна та України

Цього тижня під час візиту до Китаю Путін заявив, що має намір закінчити війну силою, якщо Україна не погодиться з його умовами капітуляції. Він також додав, що зустрінеться із Зеленським тільки в Москві.

Український президент, у свою чергу, готовий розглядати інші варіанти. Його радники повідомляють, що можливі переговори в країнах Перської затоки, Швейцарії, Австрії, Туреччині та інших нейтральних державах. Однак зустріч на території Росії виключена.

Зростаючі жертви і критика санкційної політики

Сам Трамп, відповідаючи на запитання журналістів, зазначив: "У мене немає послання президенту Путіну. Він знає, яка моя позиція. І яке б рішення він не ухвалив, воно або нас влаштує, або ні. Якщо не влаштує, ви побачите наслідки".

Тим часом бойові дії продовжують забирати життя. Минулого тижня російський ракетний удар по Києву забрав життя щонайменше 15 осіб, серед яких четверо дітей. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року кількість жертв з обох сторін оцінюють приблизно в 1,5 мільйона.

Європейське джерело на умовах анонімності заявило, що в Європі зростає роздратування через те, що адміністрація Трампа досі не ввела нових санкцій проти Росії, які могли б підштовхнути її до закінчення війни.