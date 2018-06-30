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Интервью

Трамп на встрече с Путиным обсудит ситуацию в Украине

НовостиПолитика    30.06.2018 - 03:08
Фото: Дональд Трамп и Владимир Путин (kremlin.ru)
Фото: Дональд Трамп и Владимир Путин (kremlin.ru)

Трамп и Путин обсудят ситуацию в Сирии

Президент США Донаьд Трамп обозначил темы, которые собирается обсудить с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом информирует Reuters.

"Я поговорю с ним обо всем. Мы поговорим об Украине, мы будем говорить о Сирии. Мы будем говорить о выборах", - отметил Трамп, отвечая на вопросы журналистов.

На вопрос о том, признают ли США Крым в составе России, Трамп сказал: "Нам нужно будет увидеть".

Во время запланированной встречи президентов в Хельсинки в следующем месяце, Трамп будет поднимать вопрос о предполагаемом вмешательстве России в выборы в США.

Россия опровергла оценки спецслужб США о том, что Москва пыталась вмешаться в выборы в США в 2016 году, чтобы повысить шансы Трампа стать президентом.

После встречи Трампа и Путина во Вьетнаме в ноябре 2017 года, президента США раскритиковали в Штатах за то, что он поверил Путину, когда тот отрицал вмешательство России.

Напомним, ранее в Кремле рассказали, какие темы обсудят Трамп и Путин в ходе встречи в Гельсинки 16 июля.

Трамп предлагал Макрону вывести Францию из состава ЕС, - Washington Post Трамп намерен заключить с Путиным сделку по Сирии, - CNN
Теги публикации: Владимир Путин, встреча, Дональд Трамп  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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