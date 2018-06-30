Трамп на встрече с Путиным обсудит ситуацию в Украине

Трамп и Путин обсудят ситуацию в Сирии

Президент США Донаьд Трамп обозначил темы, которые собирается обсудить с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом информирует Reuters.

"Я поговорю с ним обо всем. Мы поговорим об Украине, мы будем говорить о Сирии. Мы будем говорить о выборах", - отметил Трамп, отвечая на вопросы журналистов.

На вопрос о том, признают ли США Крым в составе России, Трамп сказал: "Нам нужно будет увидеть".

Во время запланированной встречи президентов в Хельсинки в следующем месяце, Трамп будет поднимать вопрос о предполагаемом вмешательстве России в выборы в США.

Россия опровергла оценки спецслужб США о том, что Москва пыталась вмешаться в выборы в США в 2016 году, чтобы повысить шансы Трампа стать президентом.

После встречи Трампа и Путина во Вьетнаме в ноябре 2017 года, президента США раскритиковали в Штатах за то, что он поверил Путину, когда тот отрицал вмешательство России.

Напомним, ранее в Кремле рассказали, какие темы обсудят Трамп и Путин в ходе встречи в Гельсинки 16 июля.