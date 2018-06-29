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В Кремле рассказали, какие темы обсудят Трамп и Путин в ходе встречи

НовостиПолитика    29.06.2018 - 21:09
Фото: Трамп и Путин (kremlin.ru)
Фото: Трамп и Путин (kremlin.ru)

Песков отметил, что Путин в ходе встречи будет настаивать на невмешательстве РФ в выборы США

Главы Соединенных Штатов Америки (США) и России Дональд Трамп и Владимир Путин на встрече в Хельсинки 16 июля обсудят ряд "очень непростых вопросов". Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Песков подчеркнул, что к саммиту идет "серьезная подготовка".

"Встречу многие ждут, предстоит очень серьезный разговор по очень непростым вопросам", - отметил пресс-секретарь Путина.

Он также добавил, что Путин на встрече с Трампом будет готов заявить о невмешательстве РФ в выборы в США, если тема будет поднята американской стороной.

"Если эта тема будет подниматься со стороны президента США, то, безусловно, российский президент будет готов еще раз повторить, что Россия не имела и не могла иметь никакого отношения к тому, вокруг чего разворачиваются такие инсинуации", - заявил Песков.

Напомним, ранее издание CNN, ссылаясь на дипломатический источник, сообщало, что Трамп считает возможным заключение сделки с президентом России Владимиром Путиным о так называемой зоне отчуждения на юго-западе Сирии, что позволит США "как можно скорее выйти" из этой страны.

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Теги публикации: Владимир Путин, Российская Федерация, Соединенные Штаты Америки, Дональд Трамп  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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