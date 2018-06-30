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Інтерв'ю

Трамп на зустрічі з Путіним обговорить ситуацію в Україні

НовиниПолітика    30.06.2018 - 03:08
Фото: Дональд Трамп і Володимир Путін (kremlin.ru)
Фото: Дональд Трамп і Володимир Путін (kremlin.ru)

Трамп і Путін обговорять ситуацію в Сирії

Президент США Донаьд Трамп позначив теми, які збирається обговорити з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Про це інформує Reuters.

"Я поговорю з ним про все. Ми поговоримо про Україну, ми будемо говорити про Сирію. Ми будемо говорити про вибори", - зазначив Трамп, відповідаючи на питання журналістів.

На питання про те, чи визнають США Крим у складі Росії, Трамп сказав: "Нам потрібно буде побачити".

Під час запланованої зустрічі президентів у Гельсінкі в наступному місяці, Трамп буде піднімати питання про можливе втручання Росії у вибори в США.

Росія спростувала оцінки спецслужб США про те, що Москва намагалася втрутитися у вибори в США в 2016 році, щоб підвищити шанси Трампа стати президентом.

Після зустрічі Трампа і Путіна у В'єтнамі в листопаді 2017 року, президента США у Штатах розкритикували за те, що він повірив Путіну, коли той заперечував втручання Росії.

Нагадаємо, раніше в Кремлі розповіли, які теми обговорять Трамп і Путін в ході зустрічі в Гельсiнкi 16 липня.

Трамп пропонував Макрону вивести Францію зі складу ЄС, - Washington Post Трамп має намір укласти з Путіним угоду щодо Сирії, - CNN
Теги публікації: Володимир Путін, встреча, Дональд Трамп  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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