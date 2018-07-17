Трамп на встрече с Путиным проигнорировал подготовленные жесткие заявления, - WP

Перед саммитом были подготовлены более ста страниц материалов по таким заявлениям

На саммите в Хельсинки американский президент Дональд Трамп проигнорировал большинство подготовленных предложений с целью формирования жесткой позиции в отношении главы Российской Федерации Владимира Путина. Об этом сообщает Washington Post, ссылаясь на источники.

Так, сообщается, что перед саммитом были подготовлены более ста страниц материалов.

"Перед саммитом для Трампа были подготовлены более 100 страниц материалов, которые были направлены на формирование более жесткой позиции в отношении Путина, однако президент (США, - ред.) проигнорировал их", - сообщает издание.

Источник WP подчеркивает, что глава США на пресс-конференции сказал противоположное тому, что было запланировано. По информации другого собеседника, "все вокруг Трампа" призвали его занять жесткую позицию в отношении Путина.

Также указано, что в понедельник советники Трампа обсудили с американским президентом ряд вопросов: от аннексии Россией Крыма до российского вмешательства РФ в выборы США. Однако в конце концов Трамп решил сделать так, как он считает нужным.

При этом в Белом доме в свою очередь отрицают, что Трамп действовал единолично.

Напомним, сенатор Конгресса США, представитель Республиканской партии Джон Маккейн раскритиковал пресс-конференцию президента США Дональда Трампа в Хельсинки (Финляндия), назвав ее одним из постыднейших выступлений.