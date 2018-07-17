Трамп: зустріч із Путіним пройшла краще, ніж з союзниками по НАТО

Президент США підкреслив, що зустріч з Путіним пройшла краще, однак "брехливі медіа" про це не повідомляють

Глава Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що його зустріч з російським президентом Володимиром Путіним пройшла краще, ніж з союзниками по НАТО. Про це Трамп написав у своєму Twitter.

При цьому Трамп зазначив, що зустріч з союзниками по альянсу "принесе багато грошей".

"У мене була відмінна зустріч з НАТО, яка принесе багато грошей, моя зустріч з Володимиром Путіним із Росії пройшла навіть краще. На жаль, про це не повідомляється: брехливі медіа божеволіють!" - заявив глава США.

Нагадаємо, Трамп заявив про посилення Північноатлантичного альянсу, що, за словами американського лідера, "погано для Росії".

Саміт глав США і Росії пройшов 16 липня у Гельсінкі. Видання Washington Post, посилаючись на джерела, повідомляло що Трамп на саміті проігнорував більшість підготовлених пропозицій із метою формування жорсткої позиції щодо Путіна. Зазначалося, що глава США на прес-конференції сказав протилежне тому, що було заплановано.

За інформацією одного з джерел видання, "всі навколо Трампа" закликали його зайняти жорстку позицію по відношенню до Путіна.

Так, сенатор Конгресу США, представник Республіканської партії Джон Маккейн розкритикував прес-конференцію президента США Дональда Трампа в Гельсінкі (Фінляндія), назвавши її одним з найганебніших виступів.