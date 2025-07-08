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Трамп встановив нові мита на імпорт для більше десятка країн

Вівторок 08 липня 2025 11:51
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Трамп встановив нові мита на імпорт для більше десятка країн Фото: Дональд Трамп, 47-й президент Сполучених Штатів Америки (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Президент Сполучених Штатів Америки (США) встановив 25% податок на товари з Японії та Південної Кореї. Також були введені нові імпортні податки на 12 інших країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press (AP).

Мита наберуть чинності вже з 1 серпня.

Як пише AP, американський лідер повідомив про тарифи, опублікувавши на Truth Social листи, що адресовані лідерам різних країн. Зокрема у листах є застереження від того, щоб інші країни не вживали заходів у відповідь, інакше Вашингтон ще сильніше посилить мита.

"Якщо з будь-якої причини ви вирішите підвищити свої мита, то незалежно від того, на скільки ви вирішите їх підвищити, ця сума буде додана до 25%, які ми стягуємо", - написав Трамп у листах до прем'єр-міністра Японії Шігеру Ішіби та президента Південної Кореї Лі Чже Мюна.

Тим часом Міністерство торгівлі Південної Кореї вже заявило, що прискорить переговори зі Штатами, щоб досягти взаємовигідної угоди до того, як 25% податок набуде чинності.

Також США встановили нові імпортні податки для 12 інших країн:

  • імпорт з М'янми та Лаосу буде оподатковуватися за ставкою 40%;
  • з Камбоджі та Таїланду - 36%;
  • з Сербії та Бангладешу - 35%;
  • з Індонезії - 32%;
  • з Південної Африки та Боснії і Герцеговини - 30%;
  • з Казахстану, Малайзії та Тунісу - 25%.

Тарифна політика Трампа

2 квітня Дональд Трамп оголосив про запровадження нових масштабних мит щодо більшості країн, з якими торгують Сполучені Штати. Базова ставка складала 10%, але для окремих держав тарифи сягали 50%.

Згодом президент США тимчасово відклав запровадження цих мит на 90 днів - до 9 липня, щоб дати можливість провести переговори щодо потенційних торгових домовленостей. Водночас базовий тариф у 10% продовжував діяти. Нещодавно Трамп заявив, що не має наміру переносити встановлений дедлайн.

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Сполучені Штати Америки Дональд Трамп
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