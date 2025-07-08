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Трамп установил новые пошлины на импорт для более десятка стран

Вторник 08 июля 2025 11:51
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Трамп установил новые пошлины на импорт для более десятка стран Фото: Дональд Трамп, 47-й президент Соединенных Штатов Америки (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Соединенных Штатов Америки (США) установил 25% налог на товары из Японии и Южной Кореи. Также были введены новые импортные налоги на 12 других стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press (AP).

Пошлины вступят в силу уже с 1 августа.

Как пишет AP, американский лидер сообщил о тарифах, опубликовав на Truth Social письма, адресованные лидерам разных стран. Вчастности в письмах есть предостережение от того, чтобы другие страны не принимали ответные меры, иначе Вашингтон еще сильнее ужесточит пошлины.

"Если по какой-либо причине вы решите повысить свои пошлины, то независимо от того, на сколько вы решите их повысить, эта сумма будет добавлена к 25%, которые мы взимаем", - написал Трамп в письмах к премьер-министру Японии Шигеру Ишибе и президенту Южной Кореи Ли Чжэ Мюну.

Между тем Министерство торговли Южной Кореи уже заявило, что ускорит переговоры со Штатами, чтобы достичь взаимовыгодного соглашения до того, как 25% налог вступит в силу.

Также США установили новые импортные налоги для 12 других стран:

  • импорт из Мьянмы и Лаоса будет облагаться налогом по ставке 40%;
  • из Камбоджи и Таиланда - 36%;
  • из Сербии и Бангладеша - 35%;
  • из Индонезии - 32%;
  • из Южной Африки и Боснии и Герцеговины - 30%;
  • из Казахстана, Малайзии и Туниса - 25%.

Тарифная политика Трампа

2 апреля Дональд Трамп объявил о введении новых масштабных пошлин в отношении большинства стран, с которыми торгуют Соединенные Штаты. Базовая ставка составляла 10%, но для отдельных государств тарифы достигали 50%.

Впоследствии президент США временно отложил введение этих пошлин на 90 дней - до 9 июля, чтобы дать возможность провести переговоры по потенциальным торговым договоренностям. В то же время базовый тариф в 10% продолжал действовать. Недавно Трамп заявил, что не намерен переносить установленный дедлайн.

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Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп
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