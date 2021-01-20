Трамп во время инаугурации Байдена помиловал еще одного бизнесмена

Президент США Дональд Трамп помиловал бизнесмена Альберта Пирро незадолго до ухода с должности. Сообщение о помиловании пришло уже во время церемонии инаугурации Джо Байдена.

Об этом сообщил Белый дом, передает NBC.

Пирро - бизнесмен и бывший муж судьи Джанин Пирро, телеведущей Fox News. Его приговорили в 2000 году к 29 месяцам тюрьмы за уклонение от налогов. Помилование Трампа снимает с него судимость.

Напомним, президент США Дональд Трамп опубликовал список помилованных. Помилованы 73 человека, в отношении еще 70 применена мера - смягчение наказания.

В частности, в списке есть политический консультант Республиканской партии США Пол Эриксон, который, согласно утверждениям некоторых американских СМИ, ранее состоял в романтических отношениях с россиянкой Марией Бутиной.

Однако, в списке не фигурирует имя личного адвоката Трампа Руди Джулиани. Хотя ранее была информация, что юристы Трампа отговорили его от идеи помиловать самого себя, а также родственников и ближайший круг общения.