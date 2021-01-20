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Трамп під час інавгурації Байдена помилував ще одного бізнесмена

Автор: Анастасия Рокитна

Президент США Дональд Трамп помилував бізнесмена Альберта Пірро незадовго до відходу з посади. Повідомлення про помилування прийшло вже під час церемонії інавгурації Джо Байдена.

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Про це повідомив Білий дім, передає NBC.

Пірро - бізнесмен і колишній чоловік судді Джанін Пірро, телеведучої Fox News. Його засудили у 2000 році до 29 місяців в'язниці за ухилення від податків. Помилування Трампа знімає з нього судимість.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп опублікував список помилуваних. Помилувані 73 особи, щодо ще 70 застосована міра - пом'якшення покарання.

Зокрема, у списку є політичний консультант Республіканської партії США Пол Еріксон, який, згідно з твердженнями деяких американських ЗМІ, раніше був в романтичних стосунках з росіянкою Марією Бутиной.

Однак, в списку не фігурує ім'я особистого адвоката Трампа Руді Джуліані. Хоча раніше була інформація, що юристи Трампа відрадили його від ідеї помилувати самого себе, а також родичів та найближчого кола спілкування.

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Новини України Джозеф БайденДональд Трамп