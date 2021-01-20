ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Юристы Трампа отговорили его от идеи помиловать самого себя, - CNN

Вашингтон, Среда 20 января 2021 08:45
Юристы Трампа отговорили его от идеи помиловать самого себя, - CNN
Фото: Дональд Трамп (flickr.com)
Автор: Анастасия Рокитна

Юристы убедили действующего президента США Дональда Трампа не объявлять о помиловании самого себя. Также они отговорили его от идеи помиловать членов своей семьи и законодателей из рядов Республиканской партии.

Об этом сообщила телекомпания CNN.

Юрисконсульт Белого дома Пэт Чиполлоне выразил мнение, что объявление Трампом о досрочном помиловании самого себя поставит республиканца в опасное положение. Для Трампа это может считаться косвенным подтверждением его вины.

Позицию Чиполлоне разделил, по информации CNN, адвокат Эрик Хершманн, который входил в защиту Трампа во время первой процедуры импичмента, по итогам которой республиканец был оправдан.

Адвокаты настояли на том, чтобы Трамп отказался от идеи объявить о досрочном помиловании ряда конгрессменов-республиканцев, участвовавших 6 января в митинге в его поддержку.

Инаугурация Байдена

Сегодня в США состоится инаугурация нового президента Джо Байдена. Трамп отказался в нее идти. Впрочем, планирует эффектно покинуть пост президента США.

Напомним, Дональд Трамп выступил с прощальным обращением накануне инаугурации избранного президента Джо Байдена. Он, в частности, заявил, что первый за несколько десятилетий не начал новых войн.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире Дональд Трамп

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь