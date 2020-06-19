Трамп всегда был враждебен к Украине, - экс-советник президента США

Бывший советник Дональда Трампа по вопросам безопасности Джон Болтон подтвердил, что американский президент преднамеренно удерживал военную помощь Украине. Более того, Трамп никогда не относился к Украине хорошо.

Об этом сообщает The Independent.

Издание приводит отрывки из книги Болтона "Комната, где это произошло". В своих мемуарах Болтон заявил, что Трамп всегда был настроен враждебно по отношению к Украине. Болтон пишет, что Трамп считал Украину раздражителем и препятствием на пути к улучшению отношений с Москвой.

Бывший советник американского президента утверждает, что об отношении Трампа к Украине знали все высокопоставленные чиновники. В 2019 году в Овальном кабинете Трамп провел встречу с министром энергетики США, спецпредставителем по Украине Куртом Волкером и послом ЕС Гордоном Сондлендом.

Сам Болтон на встрече не присутствовал, однако там находился его зам Чарльз Куперман. Последний рассказал, что в какой-то момент Трамп заявил: "Украина пыталась меня убить. Я чертовски не заинтересован в том, чтобы помогать им". По словам Болтона, в свое время Трамп пришел к выводу, без каких-либо доказательств, что именно Украина, а не Россия, стояла за кибератаками на демократов в 2016 году.

Напомним, прошлой осенью разгорелся политический скандал вокруг разговора Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Демократы обвиняли главу США в давлении для получения компромата на его главного конкурента на президентских выборах - Джо Байдена, был инициирован импичмент. Однако Сенат, где большинство мест у республиканцев, не поддержал такое решение.

Книга Болтона должна выйти 23 июня, Дональд Трамп уже пригрозил ему уголовной ответственностью в случае, если мемуары будут опубликованы.

Ранее Белый дом хотел запретить публикацию книги Болтона, пока из них не будут удалены "засекреченные данные".