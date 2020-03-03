ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Трамп вперше поговорив по телефону з лідером талібів

Новини » В світі     03.03.2020 - 22:10
Трамп вперше поговорив по телефону з лідером талібів
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Розмова тривала більше 30 хвилин

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп провів 35-хвилинну телефонну розмову з лідером радикального руху "Талібан" Абдул Гані Барадаром. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Ісламського емірату Афганістан.

Це їх перший контакт після підписаної між США і талібами угоди про виведення американських військ з Афганістану через майже 19 років.

Під час розмови представники талібів відзначили необхідність надання Штатами допомоги Афганістану після тривалої війни в країні.

У свою чергу, Трамп назвав Барадара "жорсткою людиною", з якою приємно спілкуватися. Трамп заявив, що США будуть брати максимальну участь у реабілітації Афганістану. Американський президент зазначив, що виведення військ США з Афганістану відповідає інтересам усіх сторін.

Нагадаємо, 29 лютого США, влада Афганістану і радикальний рух "Талібан" підписали угоду про виведення американських військ з Афганістану і запуск у країні мирного процесу.

Раніше Штати оголосили про повне виведення американських військових з Афганістану, яке має відбутися через 14 місяців. Протягом 135 днів після підписання мирної угоди з "Талібаном", Сполучені Штати скоротять чисельність військ в Афганістані до 8600 солдатів.

В Ірані назвали угоду США з талібами капітуляцією Вашингтону Іран вважає, що США неуповноважені підписувати угоди щодо Афганістану
Новини України ТалібанСполучені Штати АмерикиДональд Трамп
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся