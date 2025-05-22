Трамп впервые признал, что Путин не хочет конца войны, но медлит с санкциями, - WSJ

Президент США Дональд Трамп впервые признал, что российский диктатор Владимир Путин не готов прекращать войну против Украины. Об этом он сказал европейским лидерам.

По словам источников издания, во время телефонного разговора в понедельник, 19 мая, Трамп заявил европейским лидерам, что Путин не готов заканчивать войну против Украины, поскольку считает, что побеждает.

Как отмечает издание, европейские давно признали это, но они впервые услышали это от Трампа. Это противоречила предыдущим заявлениям президента США о том, что якобы диктатор хочет мира.

"Хотя Трамп, похоже, осознал, что Путин не готов к миру, это не побудило его сделать то, что, по мнению европейцев и президента Украины Владимира Зеленского, он должен сделать: удвоить борьбу против России", - отмечает WSJ.

В телефонном разговоре 19 мая приняли участие Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон , канцлер Германии Фридрих Мерц , премьер-министр Италии Джорджия Мелони и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен .