Трамп впервые признал, что Путин не хочет конца войны, но медлит с санкциями, - WSJ
Президент США Дональд Трамп впервые признал, что российский диктатор Владимир Путин не готов прекращать войну против Украины. Об этом он сказал европейским лидерам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.
По словам источников издания, во время телефонного разговора в понедельник, 19 мая, Трамп заявил европейским лидерам, что Путин не готов заканчивать войну против Украины, поскольку считает, что побеждает.
Как отмечает издание, европейские давно признали это, но они впервые услышали это от Трампа. Это противоречила предыдущим заявлениям президента США о том, что якобы диктатор хочет мира.
"Хотя Трамп, похоже, осознал, что Путин не готов к миру, это не побудило его сделать то, что, по мнению европейцев и президента Украины Владимира Зеленского, он должен сделать: удвоить борьбу против России", - отмечает WSJ.
В телефонном разговоре 19 мая приняли участие Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджия Мелони и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
WSJ считает, что несмотря на нежелание Трампа вводить санкции против России, европейцы увидели в этом определенные положительные стороны. Для Европы это помогло подчеркнуть, что теперь в значительной степени именно от них зависит, поддерживать ли Украину. По словам источников, европейцы не верят, что администрация Трампа остановит экспорт американского оружия, пока за него будет платить Европа или Украина.
Звонки Трампа
Напомним, 19 мая президент США Дональд Трамп позвонил российскому диктатору Владимиру Путину. Их разговор длился два часа. Трамп сообщил, что Россия и Украина начнут немедленные переговоры о прекращении огня и завершении войны.
Путин тоже сделал заявление после завершения разговора с Трампом. Он сказал, что "прекращение огня с Украиной возможно после достижения соответствующих договоренностей".
Также Путин рассказал о меморандуме между Россией и Украиной, в который может "войти вопрос о прекращении огня и принципы урегулирования" и якобы готовность работать над таким меморандумом.
Президент Украины Владимир Зеленский ответил, что если российская сторона предложит какие-то "меморандумы", то это не будет секретом. Такой документ, по его мнению, мог бы стать основой для дальнейшей "карты, которая ведет к окончанию войны, то есть к договору".
После разговора с диктатором Трамп также позвонил Зеленскому и европейским лидерам.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.