Трамп вперше розповів подробиці другого замаху на нього

Трамп повідомив, що інцидент стався, коли він грав у гольф із друзями в спокійний недільний ранок. Раптом було почуто постріли, схожі на кулі.

"Секретна служба відразу зрозуміла, що це постріли, і швидко забезпечила мою безпеку", - розповів він.

За його словами, один з агентів Секретної служби помітив ствол зброї в кущах і відкрив вогонь по підозрюваному, запобігши подальшій загрозі. Трамп особливо відзначив дії свідка, який сфотографував автомобіль стрільця, що дало змогу поліції швидко знайти і затримати його.

"Громадянка виконала феноменальну роботу. Жінка. Я маю на увазі, хто б міг подумати, якби можна було зробити тисячу таких знімків, скільком людям вистачило б мізків простежити за ним і сфотографувати задню частину його вантажівки, щоб у підсумку отримати, а ключем були права", - заявив він.

Трамп похвалив усіх учасників операції.

«Секретна служба і правоохоронні органи виконали видатну роботу. Людина за ґратами, і, сподіваюся, залишиться там надовго», - зазначив він.