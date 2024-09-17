Трамп впервые рассказал подробности второго покушения на него

Трамп сообщил, что инцидент произошел, когда он играл в гольф с друзьями в спокойное воскресное утро. Вдруг были услышаны выстрелы, похожие на пули.

"Секретная служба сразу поняла, что это выстрелы, и быстро обеспечила мою безопасность", - рассказал он.

По его словам, один из агентов Секретной службы заметил ствол оружия в кустах и открыл огонь по подозреваемому, предотвратив дальнейшую угрозу. Трамп особо отметил действия свидетеля, который сфотографировал автомобиль стрелка, что позволило полиции быстро найти и задержать его.

"Гражданка проделала феноменальную работу. Женщина. Я имею в виду, кто бы мог подумать, если бы можно было сделать тысячу таких снимков, скольким людям хватило бы мозгов проследить за ним и сфотографировать заднюю часть его грузовика, чтобы в итоге получить, а ключом были права", - заявил он.

Трамп похвалил всех участников операции.

"Секретная служба и правоохранительные органы проделали выдающуюся работу. Человек за решеткой, и, надеюсь, останется там надолго", - отметил он.