Байден доручив задіяти всі ресурси для захисту Трампа
У неділю на кандидата в президенти США Дональда Трампа, можливо, було скоєно другий замах. Чинний президент Джо Байден відреагував і доручив владі задіяти всі ресурси для захисту політика.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Білого дому.
"Моя команда поінформувала мене про те, що федеральні правоохоронні органи розслідують сьогодні можливу спробу вбивства колишнього президента Трампа. Підозрюваний перебуває під вартою", - повідомив Байден.
Президент США заявив, що високо оцінює роботу Секретної служби та їхніх партнерів із правоохоронних органів за їхню пильність та зусилля щодо забезпечення безпеки екс-президента Америки та його оточення.
"Я радий, що колишній президент не постраждав", - сказав Байден.
Він повідомив, що зараз ведеться активне розслідування інциденту та правоохоронні органи збирають більше подробиць про те, що сталося.
Байден підкреслив, що вже багато разів говорив про те, що у США не місце політичному чи якомусь насильству. Тож доручив продовжувати захист Трампа.
"Я доручив своїй команді продовжувати забезпечувати Секретну службу всіма ресурсами, можливостями та заходами захисту, необхідними для забезпечення подальшої безпеки колишнього президента", - резюмував чинний голова Білого дому.
Новий інцидент із Трампом
У неділю 15 вересня, Трамп грав у гольф у своєму клубі Trump International Golf Club у Вест-Палм-Біч (Флорида).
Близько 14:00 за місцевим часом його виборчий штаб заявив, що колишній президент "перебуває в безпеці після того, як поблизу від нього пролунали вибухи".
У ЗМІ спочатку повідомлялося, що за межами поля гольф-клубу двоє людей обмінялися пострілами. Стрілянина нібито не була спрямована на Трампа. Пізніше західні ЗМІ дали нові дані, в яких стверджувалося, що агент Секретної служби США помітив підозрілу людину зі зброєю, після чого відкрив по ній вогонь.
Зокрема, New York Post з оновленою інформацією пише, що снайпер з оптичним прицілом на АК-47 наблизився до Трампа на відстань у кілька сотень ярдів, коли той грав у гольф у своєму клубі.
За словами шерифа округу Палм-Біч Ріка Бредшоу, підозрюваний сховався біля сітчастого паркану на відстані від 300 до 500 ярдів від колишнього президента США, зазначивши, що "з гвинтівкою та прицілом це не така вже й велика відстань".
У ФБР тим часом заявили, що розцінюють стрілянину біля місця, де був Трамп, як можливу спробу замаху на нього.
Джерела в правоохоронних органах повідомили The New York Post, що підозрюваним є Раян Раут, 58-річний мешканець Гаваїв, який відстоював прогресивні ідеї в інтернеті та був надійним спонсором демократичних проєктів і кандидатів.
За даними Департаменту виправних установ для дорослих Північної Кароліни, у 2001 і 2002 роках людині з таким самим повним ім'ям і датою народження, як у Раута, було висунуто понад десяток кримінальних звинувачень, зокрема за носіння прихованої зброї і втечу з місця ДТП.
Згідно із записами, у квітні 2002 року він також був обвинувачений в особливо тяжкому злочині за "зберігання зброї масового ураження".
У неділю обвинувачений у невдалому вбивстві встановив камеру GoPro на паркані з явним наміром зняти стрілянину. Агент Секретної служби помітив підозрюваного, коли він просунув ствол своєї гвинтівки через ланцюгову огорожу на околиці поля для гольфу Trump International Golf Course у Вест-Палм-Біч-Саут.
Агент, який перебував на відстані витягнутої руки від Трампа, відкрив вогонь по підозрюваному, який потім втік із місця події, пише New York Post із посиланням на шерифа Бредшоу.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.