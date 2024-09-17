Трамп вперше розповів подробиці другого замаху на нього
Колишній президент США Дональд Трамп уперше детально розповів про спробу замаху на нього, яка сталася в неділю. Він висловив подяку співробітникам Секретної служби США, правоохоронним органам і свідку, чиї дії допомогли затримати підозрюваного.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Трамп повідомив, що інцидент стався, коли він грав у гольф із друзями в спокійний недільний ранок. Раптом було почуто постріли, схожі на кулі.
"Секретна служба відразу зрозуміла, що це постріли, і швидко забезпечила мою безпеку", - розповів він.
За його словами, один з агентів Секретної служби помітив ствол зброї в кущах і відкрив вогонь по підозрюваному, запобігши подальшій загрозі. Трамп особливо відзначив дії свідка, який сфотографував автомобіль стрільця, що дало змогу поліції швидко знайти і затримати його.
"Громадянка виконала феноменальну роботу. Жінка. Я маю на увазі, хто б міг подумати, якби можна було зробити тисячу таких знімків, скільком людям вистачило б мізків простежити за ним і сфотографувати задню частину його вантажівки, щоб у підсумку отримати, а ключем були права", - заявив він.
Трамп похвалив усіх учасників операції.
«Секретна служба і правоохоронні органи виконали видатну роботу. Людина за ґратами, і, сподіваюся, залишиться там надовго», - зазначив він.
Друга можлива спроба вбити Трампа
У неділю, 15 вересня, на Дональда Трампа, ймовірно, було скоєно замах. Під час гри в гольф у його клубі Trump International Golf Club у Вест-Палм-Біч (штат Флорида) поруч з експрезидентом пролунали постріли.
Підозрюваним у цьому інциденті є 58-річний житель Гаваїв Райан Раут, який був затриманий невдовзі після події.
Раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден після можливого нападу доручив посилити безпекові заходи для захисту Дональда Трампа.
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