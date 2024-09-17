Трамп впервые рассказал подробности второго покушения на него
Бывший президент США Дональд Трамп впервые подробно рассказал о попытке покушения на него, которая произошла в воскресенье. Он выразил благодарность сотрудникам Секретной службы США, правоохранительным органам и свидетелю, чьи действия помогли задержать подозреваемого.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Трамп сообщил, что инцидент произошел, когда он играл в гольф с друзьями в спокойное воскресное утро. Вдруг были услышаны выстрелы, похожие на пули.
"Секретная служба сразу поняла, что это выстрелы, и быстро обеспечила мою безопасность", - рассказал он.
По его словам, один из агентов Секретной службы заметил ствол оружия в кустах и открыл огонь по подозреваемому, предотвратив дальнейшую угрозу. Трамп особо отметил действия свидетеля, который сфотографировал автомобиль стрелка, что позволило полиции быстро найти и задержать его.
"Гражданка проделала феноменальную работу. Женщина. Я имею в виду, кто бы мог подумать, если бы можно было сделать тысячу таких снимков, скольким людям хватило бы мозгов проследить за ним и сфотографировать заднюю часть его грузовика, чтобы в итоге получить, а ключом были права", - заявил он.
Трамп похвалил всех участников операции.
"Секретная служба и правоохранительные органы проделали выдающуюся работу. Человек за решеткой, и, надеюсь, останется там надолго", - отметил он.
Вторая возможная попытка убить Трампа
В воскресенье, 15 сентября, на Дональда Трампа, вероятно, было совершено покушение. Во время игры в гольф в его клубе Trump International Golf Club в Уэст-Палм-Бич (штат Флорида) рядом с экс-президентом прозвучали выстрелы.
Подозреваемым в этом инциденте является 58-летний житель Гавайев Райан Раут, который был задержан вскоре после происшествия.
Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден после возможного нападения поручил усилить меры безопасности для защиты Дональда Трампа.
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