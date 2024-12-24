Російську та білоруську виключать з переліку мов, що підлягають захисту в Україні

В Україні мають намір замінити поняття "мови меншин" на "міноритарні мови". Крім того, російську та білоруську виключать з переліку мов, на які розповсюджується європейська Хартія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука .

За його даними, Кабінет міністрів схвалив проєкт змін до деяких законів у зв’язку з оновленням офіційного перекладу Європейської хартії регіональних або міноритарних мов.

Законопроєктом пропонується привести назву та положення закону "Про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або мов меншин", а також положення законів "Про національні меншини (спільноти) України" та "Про медіа" у відповідність до оновленого офіційного перекладу Європейської хартії регіональних або міноритарних мов.

Зокрема, слова "Європейська хартія регіональних мов або мов меншин" пропонується замінити словами "Європейська хартія регіональних або міноритарних мов".

Також пропонується оновити перелік мов, до яких застосовуватиметься відповідний режим підтримки та особливого захисту, передбачений Хартією.

Зокрема, передбачено, що в Україні положення Хартії будуть застосовуватися до таких мов: болгарська, гагаузька, кримськотатарська, новогрецька, німецька, польська, румунська, словацька, угорська, чеська та іврит.

Зараз положення Хартії, яка була ратифікована у 2003 році, застосовуються до таких мов: білоруська, болгарська, гагаузька, грецька, єврейська, кримськотатарська, молдавська, німецька, польська, російська, румунська, словацька та угорська.

Таким, чином, переліку виключені білоруська та російська мови. Замість грецької буде новогрецька, замість єврейської - іврит. Виключена молдавська, оскільки у Молдові визнали молдавську мову румунською. Також додана чеська мова.

"Європейська хартія регіональних або міноритарних мов" передбачає, зокрема, такі заходи: