UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Трамп в воскресенье впервые публично выступит после ухода с поста президента США

Автор: Роман Тверденко

45-й президент США Дональд Трамп сегодня, 28 февраля, совершит первое публичное выступление с момента ухода с должности более месяца назад. Он заверит в своей приверженности Республиканской партии.

Об этом сообщает The Hill.

В воскресенье Трамп выступит на ежегодной консервативной политической конференции в Орландо. В выступлении, как ожидается, он раскритикует президента Джо Байдена, а также заявит о намерении и дальше работать вместе с Республиканской партией.

Этим Трамп развеет слухи о возможном создании своей собственной партии в свете отсутствия однозначной поддержки среди республиканцев. Прежний президент заявит, что "Республиканская партия будет сплоченной как никогда раньше".

Трамп ушел с должности президента США и покинул Белый дом накануне инаугурации Байдена 20 января 2021 года. Перед отлетом во Флориду он дал последнее публичное выступление перед месяцом молчания.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден отметил решение своего предшественника Дональда Трампа об ограничении въезда в страну. Оно относится к некоторым категориям иностранных граждан.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиДональд Трамп
Читайте также
Глава службы безопасности Huawei просит Байдена ослабить санкции против компании
В США более 300 человек обвиняются в штурме Капитолия
Прогноз погоды