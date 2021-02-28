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Трамп в неділю вперше публічно виступить після відходу з поста президента США

Автор: Роман Тверденко

45-й президент США Дональд Трамп сьогодні, 28 лютого, здійснить перший публічний виступ з моменту відходу з посади більше місяця тому. Він запевнить у своїй прихильності Республіканської партії.

Про це повідомляє The Hill.

У неділю Трамп виступить на щорічній консервативної політичної конференції в Орландо. У виступі, як очікується, він розкритикує президента Джо Байдена, а також заявить про намір і далі працювати разом з Республіканською партією.

Цим Трамп розвіє чутки про можливе створення своєї власної партії у світлі відсутності однозначної підтримки серед республіканців. Колишній президент заявить, що "Республіканська партія буде згуртованою як ніколи раніше".

Трамп пішов з посади президента США і залишив Білий дім напередодні інавгурації Байдена 20 січня 2021 року. Перед відльотом у Флориду він дав останній публічний виступ перед месяцом мовчання.

Раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден відзначив рішення свого попередника Дональда Трампа про обмеження в'їзду в країну. Воно відноситься до деяким категоріям іноземних громадян.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиДональд Трамп
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