Трамп в неділю вперше публічно виступить після відходу з поста президента США

45-й президент США Дональд Трамп сьогодні, 28 лютого, здійснить перший публічний виступ з моменту відходу з посади більше місяця тому. Він запевнить у своїй прихильності Республіканської партії.

У неділю Трамп виступить на щорічній консервативної політичної конференції в Орландо. У виступі, як очікується, він розкритикує президента Джо Байдена, а також заявить про намір і далі працювати разом з Республіканською партією.

Цим Трамп розвіє чутки про можливе створення своєї власної партії у світлі відсутності однозначної підтримки серед республіканців. Колишній президент заявить, що "Республіканська партія буде згуртованою як ніколи раніше".

Трамп пішов з посади президента США і залишив Білий дім напередодні інавгурації Байдена 20 січня 2021 року. Перед відльотом у Флориду він дав останній публічний виступ перед месяцом мовчання.