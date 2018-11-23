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Трамп знову пригрозив закрити кордон з Мексикою

Новини » Політика    23.11.2018 - 10:33
Трамп знову пригрозив закрити кордон з Мексикою
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Кордон з Мексикою цілком закриють у разі виходу ситуації з-під контролю

Президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп в черговий раз пригрозив закриттям кордону з Мексикою. Відповідну заяву Трамп зробив у штаті Флорида, повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

За словами американського президента, кордон з Мексикою цілком закриють у разі виходу ситуації з-під контролю.

За його словами, серед мігрантів з Центральної Америки, які прибули до кордону Мексики зі США, є багато злочинців та "страшенно небезпечних людей".

"Ми не впустимо до нас злочинців", - пригрозив він і запевнив, що на даний момент кордон убезпечено.

Нагадаємо, у Держдепі США заявляли, що Сполучені Штати не допустять на свою територію учасників каравану мігрантів. Влада США вважає, що учасникам каравану може загрожувати небезпека через тих, хто намагається їх експлуатувати.

Окрім того, Трамп дозволив військовим стріляти у мігрантів на поразку

"Я сподіваюся, що їм не доведеться стріляти на поразку, однак у мене немає вибору, тому що вони мають справу з грубими людьми", - заявив Трамп.

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