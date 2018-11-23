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США не пустять на свою територію каравани мігрантів, - Помпео

Новини » Політика    23.11.2018 - 08:16
США не пустять на свою територію каравани мігрантів, - Помпео
Фото: Майк Помпео (flickr.com Gage Skidmore)

У Вашингтоні вважають, що учасникам каравану може загрожувати небезпека через тих, хто їх експлуатує

Державний секретар США Майк Помпео заявив, що Сполучені Штати не допустять на свою територію учасників каравану мігрантів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Держдепу.

Влада США вважає, що учасникам каравану може загрожувати небезпека через тих, хто намагається їх експлуатувати.

"Я перебуваю в тісному контакті з міністром закордонних справ Мексики Луїсом Відегараем, і вже пройшов тиждень відтоді, коли міністр Нільсен та я провели конструктивну бесіду з майбутнім главою МЗС Мексики Марсело Ебрардом стосовно караванів мігрантів. Ми підкреслили свою прихильність до протидії існуючому виклику. Каравани не будуть допущені до США", - повідомив держсекретар.

Також він додав, що чекає спільної праці з владою Мексики по усіх аспектам відносин, серед яких й вивчання стимулів для створення робочих місць у регіоні.

Нагадаємо, Трамп дозволив військовим стріляти у мігрантів на поразку. Президент також зазначив, що США можуть закрити кордон з Мексикою на невизначений термін.

 

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