Трамп вновь пригрозил ветировать оборонный бюджет США на 2021 год

Фото: Дональд Трамп (flickr com gageskidmore)

Президент США Дональд Трамп вновь предупредил, что ветирует оборонный бюджет на 2021 год. Он считает, что от такого бюджета выиграет только Китай.

Об этом Трамп написал в Twitter.

Сенат США на этой неделе одобрил проект оборонного бюджета 75 голосами из 100, что больше чем необходимые две трети для преодоления президентского вето.

"Самый большой победитель от нашего нового оборонного бюджета - Китай. Я буду ветировать", - написал Трамп.

Изначально президент США заявлял о планах ветировать бюджет еще до утверждения его в двух палатах конгресса. Он не желает подписывать документ, если в нем оставят статью, которая освобождает от ответственности онлайн-ресурсы за содержание комментариев пользователей.

В законопроект об оборонном бюджете вошли военная помощь Украине на 250 миллионов долларов и расширенные санкции против проекта "Северный поток-2".

Кроме того, США могут ввести новые санкции против "Северного потока-2". По данным The Wall Street Journal, этого добиваются украинские лоббисты.