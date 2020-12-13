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Трамп знову погрожує ветувати оборонний бюджет США на 2021 рік

Вашингтон, Неділя 13 грудня 2020 19:44
Трамп знову погрожує ветувати оборонний бюджет США на 2021 рік
Фото: Дональд Трамп (flickr com gageskidmore)
Автор: Роман Тверденко

Президент США Дональд Трамп знову попередив, що ветує оборонний бюджет на 2021 рік. Він вважає, що від такого бюджету виграє тільки Китай.

Про це Трамп написав у Twitter.

Сенат США на цьому тижні схвалив проект оборонного бюджету 75 голосами із 100, що більше ніж необхідні дві третини для подолання президентського вето.

"Найбільший переможець від нашого нового оборонного бюджету - Китай. Я буду ветувати", - написав Трамп.

Спочатку президент США заявляв про плани ветувати бюджет ще до затвердження його у двох палатах конгресу. Він не бажає підписувати документ, якщо в ньому залишать статтю, котра звільняє від відповідальності онлайн-ресурси за зміст коментарів користувачів.

В законопроект про оборонний бюджет увійшли військова допомога Україні на 250 мільйонів доларів і розширені санкції проти проекту "Північний потік-2".

Крім того, США можуть ввести нові санкції проти "Північного потоку-2". За даними The Wall Street Journal, цього домагаються українські лобісти.

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