Трамп визнав, що переговори щодо закінчення війни в Україні складніші, ніж він сподівався, - WSJ

Що передувало

Нагадаємо, один із пунктів плану США щодо мирного врегулювання в Україні говорить про те, що Вашингтон офіційно визнає Крим російським.

Учора президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не визнає юридично окупацію Криму. Невдовзі після цього у ЗМІ з'явилася інформація, що держсекретар США Марко Рубіо не поїде на зустріч у Лондоні 23 квітня, де мали зустрітися вищі представники Сполучених Штатів, України та Європи, щоб фактично остаточно узгодити план по завершенню війни, після чого один зі спецпредставників Трампа представив би його Москві. Також за даними ЗМІ, поїздку Рубіо було скасовано саме через заяву Зеленського щодо Криму.

Уже в середу, 23 квітня, прес-секретар Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що США вважають, щоЗеленський нібито рухається не в тому напрямку в контексті мирного процесу. Зокрема, вона висловилася про Крим.

"Президент (Трампа - ред.) не просить Україну визнати Крим. Ніхто не просив їх про це. Він просить людей сісти за стіл переговорів, визнавши, що ця жорстока війна триває занадто довго", - сказала вона.

Увечері того ж дня, Володимир Зеленський нагадав позицію першої адміністрації Трампа щодо Криму, а саме - Кримську декларацію.

"Ми вдячні партнерам. Україна завжди діятиме відповідно до своєї Конституції, і ми абсолютно впевнені, що наші партнери, зокрема США, діятимуть відповідно до своїх сильних рішень", - написав, прикріпивши до заяви документ декларації.

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