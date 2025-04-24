Трамп признал, что переговоры по окончанию войны в Украине сложнее, чем он надеялся, - WSJ

Что предшествовало

Напомним, один из пунктов плана США по мирному урегулированию в Украине говорит о том, что Вашингтон официально признает Крым российским.

Вчера президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не признает юридически оккупацию Крыма. Вскоре после этого в СМИ появилась информация, что госсекретарь США Марко Рубио не поедет на встречу в Лондоне 23 апреля, где должны были встретится высшие представители Соединенных Штатов, Украины и Европы, чтобы фактически окончательно согласовать план по завершению войны, почле чего один из спецпредставителей Трампа представил бы его Москве. Также по данным СМИ, поездка Рубио была отменена именно из-за заявления Зеленского по Крыму.

Уже в среду, 23 апреля, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что США считают, что Зеленский якобы движется не в том направлении в контексте мирного процесса. В том числе она высказалась о Крыме.

"Президент (Трампа - ред.) не просит Украину признать Крым. Никто не просил их об этом. Он просит людей сесть за стол переговоров, признав, что эта жестокая война длится слишком долго", - сказала она.

Вечером того же дня, Владимир Зеленский напомнил позицию первой администрации Трампа по Крыму, а именно - Крымскую декларацию.

"Мы благодарны партнерам. Украина всегда будет действовать в соответствии со своей Конституцией, и мы абсолютно уверены, что наши партнеры, в частности США, будут действовать в соответствии со своими сильными решениями", - написал, прикрепив к заявлению документ декларации.

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