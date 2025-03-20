USAID перезапустять? У Трампа розробили масштабну реформу іноземної допомоги, - Reuters

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За даними видання, у меморандумі стверджується, що нинішня структура зовнішньої допомоги США є занадто широкою, дорогою та не зменшує залежність деяких країн від допомоги США.

Натомість в документі йдеться про те, що фінансування має бути спрямоване на вузьку стратегічну спрямованість.

"Цей проект пропонує переосмислену структуру міжнародної допомоги США та набір принципів роботи, які обіцяють відчутну віддачу Америці, водночас проектуючи американську м’яку силу, зміцнюючи нашу національну безпеку та протидіючи глобальним конкурентам, включаючи Китай", - йдеться у записці.

Джерело, знайоме з документом, повідомило, що внутрішній меморандум буде надіслано держсекретарю США Марко Рубіо для ознайомлення.

Хоча наразі не зрозуміло, яку частину цієї пропозиції буде ухвалено, вона є одним із найдетальніших оглядів того, як адміністрація Трампа планує реформувати USAID.

Пропозиція передбачає ліквідацію майже двох десятків бюро USAID та перейменування агентства на Агентство США з міжнародної гуманітарної допомоги.