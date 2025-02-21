Трамп визнав Росію відповідальною за війну проти України

"Росія напала. Але у них не було причин для нападу", - заявив Трамп.

Він уточнив, що війни Росії проти України "не повинно було бути".

При цьому президент США додав, що Україну атакувала країна, яка набагато більша і набагато сильніша.

"Але Росію можна було так легко відмовити від цього", - вважає Трамп.

Також, на думку Трампа, російський диктатор Володимир Путін нібито хоче укласти мирну угоду.

"І він не зобов'язаний укладати угоду, тому що якби він захотів, то отримав би всю країну", - додав він.

Трамп також запевнив, що "не намагається зробити Путіна кращим або добрішим".