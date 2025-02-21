Трамп признал Россию ответственной за войну против Украины

"Россия напала. Но у них не было причин для нападения", - заявил Трамп.

Он уточнил, что войны России против Украины "не должно было быть".

При этом президент США добавил, что Украину атаковала страна, которая намного больше и намного сильнее.

"Но Россию можно было так легко отговорить от этого", - считает Трамп.

Также, по мнению Трампа, российский диктатор Владимир Путин якобы хочет заключить мирное соглашение.

"И он не обязан заключать сделку, потому что если бы он захотел, то получил бы всю страну", - добавил он.

Трамп также заверил, что "не пытается сделать Путина лучше или добрее".