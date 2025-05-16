Трамп визначився? США заявили про готовність до санкцій проти РФ, - Bloomberg
США запевнили європейських чиновників у тому, що вони, як і раніше, готові ввести санкції проти Росії. Раніше Вашингтон обіцяв обмеження, якщо Москва відмовиться від перемир'я з Україною.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Видання з посиланням на власні джерела пише, що європейські чиновники розчаровані коливаннями президента США Дональда Трампа в питанні санкцій проти Росії.
Один зі співрозмовників Bloomberg висловив сподівання, що події цього тижня дадуть Трампу зрозуміти, що росіяни не налаштовані серйозно на мирні перемовини і США мають вжити рішучих заходів
Журналісти з'ясували, що погляди США на Росію посилилися останнім часом. Водночас чиновники адміністрації Трампа вважають російського диктатора Володимира Путіна головною перешкодою на шляху до мирної угоди.
Джерела видання також зазначають, що американські чиновники, які зустрічалися з європейськими колегами в Туреччині цього тижня, висловили готовність запровадити санкції проти Росії після того, як Москва оголосила, що направить на переговори делегацію низького рівня.
"Я сподіваюся, що наступного тижня справа зрушиться з мертвої точки, оскільки Путін не зміг сісти за стіл переговорів. Президент Трамп дав зрозуміти, що ставиться до санкцій позитивно, наші європейські союзники дуже підтримують його, і я думаю, що момент настав", - підкреслив сенатор-демократ Річард Блюменталь.
США обіцяли санкції проти Росії
Нагадаємо, раніше США і Європа висловлювали готовність ввести санкції проти Росії, якщо вона відмовиться від безумовного перемир'я з Україною на 30 днів.
Російський диктатор Володимир Путін уже відмовився від такого припинення вогню і натомість запропонував Україні провести переговори в Стамбулі. Вони відбулися сьогодні, 16 травня.
Президент США Дональд Трамп, замість того, щоб натиснути на Росію санкціями, закликав президента України Володимира Зеленського погодитися на переговори з РФ.
Водночас законопроект про санкції проти Росії вже в Конгресі. Його підтримує більшість сенаторів.
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