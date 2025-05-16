Трамп определился? США заявили о готовности к санкциям против РФ, - Bloomberg
США заверили европейских чиновников в том, что они по-прежнему готовы ввести санкции против России. Ранее Вашингтон обещал ограничения, если Москва откажется от перемирия с Украиной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Издание со ссылкой на собственные источники пишет, что европейские чиновники разочарованы колебаниями президента США Дональда Трампа в вопросе санкций против России.
Один из собеседников Bloomberg выразил надежду, что события этой недели дадут Трампу понять, что россияне не настроены серьезно на мирные переговоры и США должны принять решительные меры
Журналисты выяснили, что взгляды США на Россию ужесточились в последнее время. В то же время чиновники администрации Трампа считают российского диктатора Владимира Путина главным препятствием на пути к мирному соглашению.
Источники издания также отмечают, что американские чиновники, которые встречались с европейскими коллегами в Турции на этой неделе, выразили готовность ввести санкции против России после того, как Москва объявила, что направит на переговоры делегацию низкого уровня.
"Я надеюсь, что на следующей неделе дело сдвинется с мертвой точки, поскольку Путин не смог сесть за стол переговоров. Президент Трамп дал понять, что относится к санкциям положительно, наши европейские союзники очень поддерживают его, и я думаю, что момент настал", - подчеркнул сенатор-демократ Ричард Блюменталь.
США обещали санкции против России
Напомним, ранее США и Европа выражали готовность ввести санкции против России, если она откажется от безусловного перемирия с Украиной на 30 дней.
Российский диктатор Владимир Путин уже отказался от такого прекращения огня и взамен предложил Украине провести переговоры в Стамбуле. Они состоялись сегодня, 16 мая.
Президент США Дональд Трамп, вместо того, чтобы надавить на Россию санкциями, призвал президента Украины Владимира Зеленского согласиться на переговоры с РФ.
В то же время законопроект о санкциях против России уже в Конгрессе. Его поддерживает большинство сенаторов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.