Трамп определился? США заявили о готовности к санкциям против РФ, - Bloomberg

США заверили европейских чиновников в том, что они по-прежнему готовы ввести санкции против России. Ранее Вашингтон обещал ограничения, если Москва откажется от перемирия с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Издание со ссылкой на собственные источники пишет, что европейские чиновники разочарованы колебаниями президента США Дональда Трампа в вопросе санкций против России.

Один из собеседников Bloomberg выразил надежду, что события этой недели дадут Трампу понять, что россияне не настроены серьезно на мирные переговоры и США должны принять решительные меры

Журналисты выяснили, что взгляды США на Россию ужесточились в последнее время. В то же время чиновники администрации Трампа считают российского диктатора Владимира Путина главным препятствием на пути к мирному соглашению.

Источники издания также отмечают, что американские чиновники, которые встречались с европейскими коллегами в Турции на этой неделе, выразили готовность ввести санкции против России после того, как Москва объявила, что направит на переговоры делегацию низкого уровня.

"Я надеюсь, что на следующей неделе дело сдвинется с мертвой точки, поскольку Путин не смог сесть за стол переговоров. Президент Трамп дал понять, что относится к санкциям положительно, наши европейские союзники очень поддерживают его, и я думаю, что момент настал", - подчеркнул сенатор-демократ Ричард Блюменталь.