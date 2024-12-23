Трамп визначився з кандидатурами двох заступників глави Пентагону

Файнберг є співвласником Cerberus Capital Management LP, - приватної інвестиційної компанії, що інвестує в оборонні підрядники. Він був членом консультативної ради з питань розвідки під час першої каденції Трампа у 2017-2021 роках.

Агентство зазначає, що мільярдер стане посадовою особою №2 в Пентагоні у разі обрання Трампом на посаду міністра оборони Піта Хегсета, - колишнього ведучого телеканалу Fox News. До нього є питання щодо звинувачень у зловживанні алкоголем та сексуальній поведінці, але Хегсет заперечує будь-які правопорушення.

Крім того, Трамп номінував Елбріджа Колбі на посаду заступника міністра оборони з питань політики, що є третьою посадою в Пентагоні. Колбі, відомий як "китайський яструб", був високопоставленим чиновником Міноборони США під час першого президентського терміну Трампа.