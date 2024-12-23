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Трамп определился с кандидатурами двух заместителей главы Пентагона

Фото: миллиардер и инвестор Стивен Файнберг (x.com/yashar)
Автор: Валерий Савицкий

Новоизбранный президент Дональд Трамп заявил о намерении назначить миллиардера Стивена Файнберга на должность заместителя министра обороны США. Победитель выборов также назвал имя заместителя министра обороны по вопросам политики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Файнберг является совладельцем Cerberus Capital Management LP, - частной инвестиционной компании, инвестирующей в оборонные подрядчики. Он был членом консультативного совета по вопросам разведки во время первой каденции Трампа в 2017-2021 годах.

Агентство отмечает, что миллиардер станет должностным лицом №2 в Пентагоне в случае избрания Трампом на должность министра обороны Пита Хегсета, - бывшего ведущего телеканала Fox News. К нему есть вопросы по обвинениям в злоупотреблении алкоголем и сексуальном поведении, но Хегсет отрицает любые правонарушения.

Кроме того, Трамп номинировал Элбриджа Колби на должность заместителя министра обороны по вопросам политики, что является третьей должностью в Пентагоне. Колби, известный как "китайский ястреб", был высокопоставленным чиновником Минобороны США во время первого президентского срока Трампа.

Кандидаты Трампа в силовой блок США

В ноябре сразу же после победы на выборах, Дональд Трамп заявил о намерении выдвинуть на должность нового министра обороны США ведущего телеканала Fox News и ветерана армии Пита Хегсета.

В то же время, в СМИ сообщили, что победитель выборов рассматривает и другие кандидатуры на главу Пентагона.

Добавим, что своим советником по национальной безопасности, Трамп официально назначил представителя от Республиканской партии Майка Уолтца.

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Дональд Трамп