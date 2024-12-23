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Трамп визначився з кандидатурами двох заступників глави Пентагону

Понеділок 23 грудня 2024 01:55
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Трамп визначився з кандидатурами двох заступників глави Пентагону Фото: мільярдер та інвестор Стівен Файнберг (x.com/yashar)
Автор: Валерій Савицький

Новообраний президент Дональд Трамп заявив про намір призначити мільярдера Стівена Файнберга на посаду заступника міністра оборони США. Переможець виборів також назвав ім'я заступника міністра оборони з питань політики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Файнберг є співвласником Cerberus Capital Management LP, - приватної інвестиційної компанії, що інвестує в оборонні підрядники. Він був членом консультативної ради з питань розвідки під час першої каденції Трампа у 2017-2021 роках.

Агентство зазначає, що мільярдер стане посадовою особою №2 в Пентагоні у разі обрання Трампом на посаду міністра оборони Піта Хегсета, - колишнього ведучого телеканалу Fox News. До нього є питання щодо звинувачень у зловживанні алкоголем та сексуальній поведінці, але Хегсет заперечує будь-які правопорушення.

Крім того, Трамп номінував Елбріджа Колбі на посаду заступника міністра оборони з питань політики, що є третьою посадою в Пентагоні. Колбі, відомий як "китайський яструб", був високопоставленим чиновником Міноборони США під час першого президентського терміну Трампа.

Кандидати Трампа до силового блоку США

У листопаді відразу ж після перемоги на виборах, Дональд Трамп заявив про намір висунути на посаду нового міністра оборони США ведучого телеканалу Fox News і ветерана армії Піта Хегсета.

Водночас, у ЗМІ повідомили, що переможець виборів розглядає й інші кандидатури на главу Пентагона.

Додамо, що своїм радником з національної безпеки, Трамп офіційно призначив представника від Республіканської партії Майка Волтца.

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Дональд Трамп
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