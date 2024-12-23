Трамп определился с кандидатурами двух заместителей главы Пентагона

Новоизбранный президент Дональд Трамп заявил о намерении назначить миллиардера Стивена Файнберга на должность заместителя министра обороны США. Победитель выборов также назвал имя заместителя министра обороны по вопросам политики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Файнберг является совладельцем Cerberus Capital Management LP, - частной инвестиционной компании, инвестирующей в оборонные подрядчики. Он был членом консультативного совета по вопросам разведки во время первой каденции Трампа в 2017-2021 годах.

Агентство отмечает, что миллиардер станет должностным лицом №2 в Пентагоне в случае избрания Трампом на должность министра обороны Пита Хегсета, - бывшего ведущего телеканала Fox News. К нему есть вопросы по обвинениям в злоупотреблении алкоголем и сексуальном поведении, но Хегсет отрицает любые правонарушения.

Кроме того, Трамп номинировал Элбриджа Колби на должность заместителя министра обороны по вопросам политики, что является третьей должностью в Пентагоне. Колби, известный как "китайский ястреб", был высокопоставленным чиновником Минобороны США во время первого президентского срока Трампа.