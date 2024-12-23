ua en ru
Пн, 23 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Трамп определился с кандидатурами двух заместителей главы Пентагона

Понедельник 23 декабря 2024 01:55
UA EN RU
Трамп определился с кандидатурами двух заместителей главы Пентагона Фото: миллиардер и инвестор Стивен Файнберг (x.com/yashar)
Автор: Валерий Савицкий

Новоизбранный президент Дональд Трамп заявил о намерении назначить миллиардера Стивена Файнберга на должность заместителя министра обороны США. Победитель выборов также назвал имя заместителя министра обороны по вопросам политики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Файнберг является совладельцем Cerberus Capital Management LP, - частной инвестиционной компании, инвестирующей в оборонные подрядчики. Он был членом консультативного совета по вопросам разведки во время первой каденции Трампа в 2017-2021 годах.

Агентство отмечает, что миллиардер станет должностным лицом №2 в Пентагоне в случае избрания Трампом на должность министра обороны Пита Хегсета, - бывшего ведущего телеканала Fox News. К нему есть вопросы по обвинениям в злоупотреблении алкоголем и сексуальном поведении, но Хегсет отрицает любые правонарушения.

Кроме того, Трамп номинировал Элбриджа Колби на должность заместителя министра обороны по вопросам политики, что является третьей должностью в Пентагоне. Колби, известный как "китайский ястреб", был высокопоставленным чиновником Минобороны США во время первого президентского срока Трампа.

Кандидаты Трампа в силовой блок США

В ноябре сразу же после победы на выборах, Дональд Трамп заявил о намерении выдвинуть на должность нового министра обороны США ведущего телеканала Fox News и ветерана армии Пита Хегсета.

В то же время, в СМИ сообщили, что победитель выборов рассматривает и другие кандидатуры на главу Пентагона.

Добавим, что своим советником по национальной безопасности, Трамп официально назначил представителя от Республиканской партии Майка Уолтца.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дональд Трамп
NEWS
"Быть во всех кабинетах". Зеленский поставил задачу украинским дипломатам на 2025 год
"Быть во всех кабинетах". Зеленский поставил задачу украинским дипломатам на 2025 год
DAILY
"Железные люди". Реально ли ветеранам пройти протезирование без кругов бюрократии
Владислава Подлеснаяжурналист, ведущая YouTube-канала РБК-Украина "Железные люди". Реально ли ветеранам пройти протезирование без кругов бюрократии