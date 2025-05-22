Трамп візьме участь у саміті G7 в Канаді, яку хотів зробити 51-м штатом США
Американський президент Дональд Трамп візьме участь у саміті "Групи семи" (G7), який відбудеться в Канаді 15-17 червня. Глава Білого дому раніше неодноразово заявляв про наміри зробити цю країну 51-м штатом США.
Як повідомляє РБК-Україна, про це речниця Білого дому Керолайн Левітт розповіла під час брифінгу.
За її словами, Трамп вирушить до Канади для участі в саміті "G7 після проведення у Вашингтоні військового параду до 250-річчя армії США, який відбудеться 14 червня.
"Після параду президент Трамп відвідає саміт лідерів G7 в Канаді з 15 по 17 червня", - сказала речниця Білого дому.
Варто зазначити, що для президента США це буде перший саміт "Групи семи" після повернення до Білого дому, а також перший візит до країни, яку він хоче перетворити на 51-й американський штат.
Зазіхання Трампа на Канаду
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп уже кілька разів говорив про те, що хоче приєднати Канаду до США.
При цьому на початку травня він трохи пом'якшив свою позицію. Зокрема, американський лідер пообіцяв не використовувати проти Канади військову силу.
Детальніше про те, навіщо Трампу "приєднання Канади", читайте у матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.