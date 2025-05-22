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Трамп примет участие в саммите G7 в Канаде, которую хотел сделать 51-м штатом США

Четверг 22 мая 2025 22:05
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Трамп примет участие в саммите G7 в Канаде, которую хотел сделать 51-м штатом США Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Американский президент Дональд Трамп примет участие в саммите "Группы семи" (G7), который состоится в Канаде 15-17 июня. Глава Белого дома ранее неоднократно заявлял о намерениях сделать эту страну 51-м штатом США.

Как сообщает РБК-Украина, об этом спикер Белого дома Кэролайн Левитт рассказала во время брифинга.

По ее словам, Трамп отправится в Канаду для участия в саммите "G7 после проведения в Вашингтоне военного парада к 250-летию армии США, который состоится 14 июня.

"После парада президент Трамп посетит саммит лидеров G7 в Канаде с 15 по 17 июня", - сказала пресс-секретарь Белого дома.

Стоит отметить, что для президента США это будет первый саммит "Группы семи" после возвращения в Белый дом, а также первый визит в страну, которую он хочет превратить в 51-й американский штат.

Посягательство Трампа на Канаду

Напомним, президент США Дональд Трамп уже несколько раз говорил о том, что хочет присоединить Канаду к США.

При этом в начале мая он немного смягчил свою позицию. В частности, американский лидер пообещал не использовать против Канады военную силу.

Подробнее о том, зачем Трампу "присоединение Канады", читайте в материале РБК-Украина.

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Соединенные Штаты Америки Канада Дональд Трамп Саммит G7
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