Трамп примет участие в саммите G7 в Канаде, которую хотел сделать 51-м штатом США

Американский президент Дональд Трамп примет участие в саммите "Группы семи" (G7), который состоится в Канаде 15-17 июня. Глава Белого дома ранее неоднократно заявлял о намерениях сделать эту страну 51-м штатом США.

Как сообщает РБК-Украина , об этом спикер Белого дома Кэролайн Левитт рассказала во время брифинга .

По ее словам, Трамп отправится в Канаду для участия в саммите "G7 после проведения в Вашингтоне военного парада к 250-летию армии США, который состоится 14 июня.

"После парада президент Трамп посетит саммит лидеров G7 в Канаде с 15 по 17 июня", - сказала пресс-секретарь Белого дома.

Стоит отметить, что для президента США это будет первый саммит "Группы семи" после возвращения в Белый дом, а также первый визит в страну, которую он хочет превратить в 51-й американский штат.