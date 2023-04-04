Трамп оказался не первым: NYT назвало президента США c арестом
Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп стал вторым в истории США главой государства, который был арестован.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.
До этого в 1872 году 18-го президента США Улисса Гранта арестовали за превышение скорости на одной из улиц Вашингтона, когда он ехал в карете с двумя лошадьми. При этом это был второй раз за два дня, когда полицейский остановил Гранта; в первый раз он сделал ему предупреждение.
Грант и несколько его друзей, с которыми он участвовал в скачках, были доставлены в полицейский участок. Все они должны были внести залог в размере 20 долларов - сумма, которая сегодня эквивалентна примерно 500 долларам.
Об эпизоде в биографии Гранта публично не сообщалось, однако о нем стало известно лишь в 1908 году, когда вашингтонская газета The Sunday Star опубликовала интервью с тогдашним офицером в отставке, который остановил 18-го президента США. Бывшего офицера звали Уильям Вест, он был чернокожим, служившим в армии Союза во время Гражданской войны. Эта история была подтверждена более чем 100 лет спустя полицейским управлением Вашингтона.
Издание отмечает, что в то время как бывшие президенты были под следствием - в частности, Ричард Никсон и Билл Клинтон - арест президента Гранта за его конные похождения является самым близким событием в истории к аресту Трампа.
Кроме того, с тех пор самое близкое к президентскому аресту событие произошло, когда Никсон, столкнувшись с уголовным преследованием, подал в отставку и был безоговорочно помилован президентом Джеральдом Фордом в 1974 году.
Напомним, сегодня Трамп прибыл в суд Нью-Йорка, где его арестовали до предъявления обвинений.
Ранее стало известно, что большое жюри присяжных в суде Нью-Йорка обвинило Трампа за выплату 130 тысяч долларов актрисе Сторми Дэниелс.
Детальнее о ситуации с Дональдом Трампом читайте в материале РБК-Украина - "Впервые в истории США. В чем хотят обвинить Трампа и угрожает ли ему арест".
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