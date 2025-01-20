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Трамп виведе США з Паризької кліматичної угоди

Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент США Дональд Трамп хоче, щоб його країна вийшла з Паризької кліматичної угоди. Це станеться вже вдруге.

Про це йдеться в заяві Білого дому, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Заява відображає скептичне ставлення Трампа до глобального потепління, яке, на його думку, є містифікацією.

Такий крок вписується в плани президента щодо звільнення американських бурильників нафти і газу від регулювання, щоб вони могли максимально збільшити видобуток.

Процес виходу США з Паризької кліматичної угоди, за даними Reuters, триватиме не більше року.

Як звертає увагу видання, після реалізації такого рішення Сполучені Штати поряд з Іраном, Лівією та Єменом стануть єдиними країнами у світі, які не беруть участі в Паризькій угоді 2015 року. У її рамках країни погодилися знизити парникові викиди.

Наразі США посідають друге місце у світі за обсягом викидів парникових газів після Китаю. Також США посідають перше місце у світі за видобутком нафти і природного газу.

США вже виходили з Паризької кліматичної угоди

Варто зауважити, що під час першого президентського терміну Дональд Трамп уже виводив США з Паризької кліматичної угоди. Тоді цей процес зайняв роки.

При цьому сьогодні, 20 січня, під час інавгураційної промови Дональд Трамп заявив, що він запровадить надзвичайну ситуацію в галузі енергетики.

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