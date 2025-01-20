Трамп выведет США из Парижского климатического соглашения

Заявление отражает скептическое отношение Трампа к глобальному потеплению, которое, по его мнению, является мистификацией.

Такой шаг вписывается в планы президента по освобождению американских бурильщиков нефти и газа от регулирования, чтобы они могли максимально увеличить добычу.

Процесс выхода США из Парижского климатического соглашения, по данным Reuters, займет не более года.

Как обращает внимание издание, после реализации такого решения Соединенные Штаты наряду с Ираном, Ливией и Йеменом станут единственными странами в мире, которые не участвуют в Парижском соглашении 2015 года. В его рамках страны согласились снизить парниковые выбросы.

В настоящее время США занимают второе место в мире по объему выбросов парниковых газов после Китая. Также США занимают первое место в мире по добыче нефти и природного газа.