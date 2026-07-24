Трамп висунув нову умову Саудівській Аравії за день після підписання ядерної угоди

За словами Трампа, угода є "повністю залежною" від приєднання Саудівської Аравії до Авраамових угод. Цю позицію також підтвердила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт, наголосивши, що вимога щодо нормалізації відносин із Ізраїлем відповідає попереднім заявам президента США.

Як відомо, напередодні міністр енергетики США Кріс Райт і міністр енергетики Саудівської Аравії принц Абдулазіз бін Салман підписали угоду про цивільне ядерне співробітництво.

Документ відкриває шлях до розвитку саудівської атомної енергетики за участю американських технологій. Водночас він має пройти 90-денний розгляд у Конгресі США, а також передбачає дворічне техніко-економічне дослідження проєкту.

Одним із найбільш дискусійних питань стали можливості Саудівської Аравії зі збагачення урану. Трамп заявив, що програма матиме виключно мирний характер і не передбачатиме створення матеріалів для ядерної зброї.

Водночас експерти звертають увагу, що окремі положення угоди викликали занепокоєння через потенційні ризики для режиму нерозповсюдження ядерної зброї.

Нормалізація відносин між Саудівською Аравією та Ізраєлем

Видання наголошує. що нормалізація відносин між Саудівською Аравією та Ізраїлем залишається складним питанням. Ер-Ріяд неодноразово заявляв, що не готовий до такого кроку без суттєвого прогресу у створенні палестинської держави.

Після війни між Ізраїлем і ХАМАС та загострення ситуації на Близькому Сході перспективи такого сценарію стали ще більш невизначеними.

Авраамові угоди

Говорячи більш конкретно, Авраамові угоди - це домовленості про нормалізацію відносин між Ізраїлем та арабськими країнами, укладені за посередництва США у 2020 році. Вони передбачають встановлення дипломатичних відносин і розвиток економічної та безпекової співпраці.

У їхніх межах дипломатичні відносини з Ізраїлем встановили Об'єднані Арабські Емірати, Бахрейн, Марокко та Судан.

Вашингтон розглядає можливе приєднання Саудівської Аравії як один із найважливіших кроків для розширення цього процесу.