Трамп выступит на съезде Республиканской партии, несмотря на покушение
Экс-президент США Дональд Трамп планирует принять участие в съезде Республиканской партии на следующей неделе, несмотря на покушение. Съезд состоится в Висконсине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Голос Америки.
"Я действительно люблю нашу страну и всех вас и с нетерпением жду возможности обратиться к нашей Великой нации на этой неделе в Висконсине", - написал Трамп в своем сообщении.
Ожидается, что съезд Республиканской партии утвердит Трампа единственным кандидатом на выборах президента США.
Для обеспечения безопасности во время съезда Национальный республиканский комитет (RNC) сотрудничает с 40 разными правоохранительными органами, о чем сообщил глава RNC Майкл Уотли в интервью Fox News.
"На мероприятии будет 50 000 делегатов, их заместителей и представителей медиа, и они будут в безопасности. Это критически важно для нас", – сказал он.
В полиции Милуоки сообщили, что для охраны съезда прибудут полицейские из десятков штатов.
В общей оценке безопасности, выданной ФБР, Секретной службой США, полицией Милуоки и Центром анализа угроз Висконсина, правоохранители не указали конкретных угроз для съезда.
Советники избирательного штаба Трампа Крис Лачивита и Сьюзи Уайлз разослали сотрудникам штаба сообщения о том, что съезд состоится, но меры безопасности будут ужесточены. В частности, речь идет об увеличении вооруженной охраны и постоянном присутствии служащих безопасности.
Напомним, что вчера, 13 июля, в кандидата в президенты США Дональда Трампа стреляли, когда тот выступал на митинге в штате Пенсильвания. Политику прострелили правое ухо.
Ранее РБК-Украина сообщало, что по данным ФБР в Трампа стрелял 20-летний Томас Мэтью Крукс. Как писало The Washington Post, Крукс, согласно спискам избирателей штата Пенсильвания, является республиканцем.
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