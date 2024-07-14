Трамп выступит на съезде Республиканской партии, несмотря на покушение

Экс-президент США Дональд Трамп планирует принять участие в съезде Республиканской партии на следующей неделе, несмотря на покушение. Съезд состоится в Висконсине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Голос Америки .

"Я действительно люблю нашу страну и всех вас и с нетерпением жду возможности обратиться к нашей Великой нации на этой неделе в Висконсине", - написал Трамп в своем сообщении.

Ожидается, что съезд Республиканской партии утвердит Трампа единственным кандидатом на выборах президента США.

Для обеспечения безопасности во время съезда Национальный республиканский комитет (RNC) сотрудничает с 40 разными правоохранительными органами, о чем сообщил глава RNC Майкл Уотли в интервью Fox News.

"На мероприятии будет 50 000 делегатов, их заместителей и представителей медиа, и они будут в безопасности. Это критически важно для нас", – сказал он.

В полиции Милуоки сообщили, что для охраны съезда прибудут полицейские из десятков штатов.

В общей оценке безопасности, выданной ФБР, Секретной службой США, полицией Милуоки и Центром анализа угроз Висконсина, правоохранители не указали конкретных угроз для съезда.



Советники избирательного штаба Трампа Крис Лачивита и Сьюзи Уайлз разослали сотрудникам штаба сообщения о том, что съезд состоится, но меры безопасности будут ужесточены. В частности, речь идет об увеличении вооруженной охраны и постоянном присутствии служащих безопасности.