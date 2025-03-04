Трамп виступить у Конгресі: демократи планують зірвати промову

Сьогодні ввечері, через шість тижнів після повернення на посаду, президент Дональд Трамп виступить на спільному засіданні Конгресу. Це його перше звернення перед обома палатами з моменту відновлення його президентських повноважень.

Традиційно, виступи на такому заході стають можливістю для президента представити своє бачення майбутнього, однак нинішнє звернення очікується в обстановці гострих політичних суперечок.

Трамп звернеться до Конгресу о 21:00 вечора за східним часом (вранці завтра о 04:00 за київським). Однак ще не визначено, скільки триватиме його виступ. За попередніми оцінками, це може бути близько години, хоча виступи Трампа в минулому іноді тривали до півтори години.

На виступі він представить своє бачення "золотого століття Америки", яке, за словами спікера Палати представників Майка Джонсона, включає відродження патріотизму, єдності та надії на майбутнє.

Виступ Трампа перед Конгресом США

Президент США Дональд Трамп у своєму майбутньому зверненні до Конгресу торкнеться кількох головних тем, включно з зусиллями його адміністрації щодо виправлення економічної ситуації в країні.

Чиновники заявили, що президент обговорить, як його команда продовжує боротися з економічними проблемами, що виникли за адміністрації Байдена, і робить кроки, щоб припинити інфляцію і поліпшити фінансове становище для всіх американців.

Очікується, що Трамп розповість про більш ніж 1,7 трильйона доларів інвестицій, зроблених з моменту його вступу на посаду. Ці кошти були спрямовані на відродження виробництва в США, зокрема на збільшення видобутку енергії, розвиток приватного сектору в галузі штучного інтелекту та інших високотехнологічних галузях.

Крім того, президент наполягатиме на тому, щоб Конгрес виділив додаткові кошти на забезпечення безпеки кордонів. Він порушить питання фінансування депортацій і продовження будівництва прикордонної стіни вздовж південного кордону країни.

У частині зовнішньої політики Трамп також поділиться своїми планами щодо відновлення миру у світі. Він має намір обговорити шляхи припинення війни в Україні, а також зосередить увагу на зусиллях своєї адміністрації зі звільнення всіх заручників, які перебувають у Газі.

Демократи планують протест

Водночас демократи в Конгресі активно готуються до протесту проти виступу Трампа. Кілька представників Демократичної партії обговорюють різні способи висловити своє невдоволення його політикою, зокрема, навіть плани зірвати сам виступ.

За словами джерел Axios, серед протестувальників може бути використаний реквізит, зокрема плакати з антитрампівськими гаслами, яйця або навіть порожні картонні коробки, що символізують зростання цін на продукти через інфляцію. Також можуть бути використані шумові ефекти, як-от хлопавки чи інші предмети, які заважатимуть виступу.

Тоді як деякі демократи планують покинути зал засідань, якщо Трамп зробить суперечливі заяви, інші обговорюють більш традиційні форми протесту, такі як носіння кольорових елементів в одязі: наприклад, фракція жінок-демократів збирається носити рожеве на знак протесту, а фракція афроамериканських законодавців - чорне, що символізує гнів і розчарування в політиці президента.

Синьо-жовта співголова фракції "Україна" Марсі Каптур (демократ від Огайо) роздасть краватки та шарфи в кольорах українського прапора на підтримку президента Володимира Зеленського.

Попри суперечності, лідер меншості в Палаті представників Хакім Джеффріс і низка інших лідерів Демократичної партії заявили, що вони будуть присутніми на виступі, щоб продемонструвати рішучий опір і забезпечити роль опозиції, готової до протидії владі президента.