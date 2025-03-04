Трамп выступит в Конгрессе: демократы планируют сорвать речь

Сегодня вечером, через шесть недель после возвращения в должность, президент Дональд Трамп выступит на совместном заседании Конгресса. Это его первое обращение перед обеими палатами с момента восстановления его президентских полномочий.

Традиционно, выступления на таком мероприятии становятся возможностью для президента представить свое видение будущего, однако нынешнее обращение ожидается в обстановке острых политических споров.

Трамп обратится к Конгрессу в 21:00 вечера по восточному времени (утром завтра в 04:00 по киевскому). Однако еще не определено, сколько продлится его выступление. По предварительным оценкам, это может быть около часа, хотя выступления Трампа в прошлом иногда длились до полутора часов.

На выступлении он представит свое видение "золотого века Америки", которое, по словам спикера Палаты представителей Майка Джонсона, включает возрождение патриотизма, единства и надежды на будущее.

Демократы планируют протест

В то же время, демократы в Конгрессе активно готовятся к протесту против выступления Трампа. Несколько представителей Демократической партии обсуждают различные способы выразить свое недовольство его политикой, в частности, даже планы сорвать само выступление.

По словам источников Axios, среди протестующих может быть использован реквизит, в частности плакаты с антитрамповскими лозунгами, яйца или даже пустые картонные коробки, символизирующие рост цен на продукты из-за инфляции. Также могут быть использованы шумовые эффекты, например, хлопушки или другие предметы, которые будут мешать выступлению.

В то время как некоторые демократы планируют покинуть зал заседаний, если Трамп сделает спорные заявления, другие обсуждают более традиционные формы протеста, такие как ношение цветных элементов в одежде: например, фракция женщин-демократов собирается носить розовое в знак протеста, а фракция афроамериканских законодателей - черное, что символизирует гнев и разочарование в политике президента.

Сине-желтый сопредседатель фракции "Украина" Марси Каптур (демократ от Огайо) раздаст галстуки и шарфы в цветах украинского флага в поддержку президента Владимира Зеленского.

Несмотря на противоречия, лидер меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис и ряд других лидеров Демократической партии заявили, что они будут присутствовать на выступлении, чтобы продемонстрировать решительное сопротивление и обеспечить роль оппозиции, готовой к противодействию власти президента.